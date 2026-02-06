В Подмосковье старт Года единства народов отметили песнями, хороводами и квизами
Десятки мероприятий прошли в Московской области в день старта Года единства народов России. Они объединили тысячи жителей, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Так, в Бронницах организовали кулинарный фестиваль и показ национальных костюмов. В Балашихе состоялся патриотический час «Единый народ – единая страна». В Коломне школьников ждала лекция-викторина «Дружба народов России» с дегустацией татарских лакомств. В Сергиевом Посаде дети совершили символическое путешествие по стране в ходе квиз-игры.
Самой популярной активностью среди молодёжи Подмосковья стали танцевальные флешмобы. В Мытищах, Волоколамске, Люберцах и других городах прошли «Хороводы дружбы». Молодые люди в национальных костюмах собирались в большие круги.
Московская область также была представлена на марафоне «Россия – семья семей», который прошёл в Национальном центре «Россия» и дал официальный старт тематическому году. В делегацию Подмосковья вошли школьники, студенты, волонтёры, активисты молодёжных организаций, представители национально-культурных автономий.
По видеосвязи подключились представители всех народов России из 89 регионов страны.
Читайте также: