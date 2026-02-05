В РФ пройдет ряд Всероссийских онлайн-олимпиад с 3 февраля 2026 года
Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для школьников 1–11 классов пройдет с 3 февраля по 2 марта 2026 года по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Цель Олимпиады — формирование у молодежи ответственного отношения к использованию природных ресурсов. Участие является бесплатным и осуществляется на образовательной платформе Учи.ру по ссылке.
Кроме того, до конца текущего года состоится целый ряд подобных мероприятий. Например, Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству (в рамках информационной кампании национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — предварительные сроки проведения: с 3 марта по 2 апреля 2026 года).
А также Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» (в рамках информационной кампании национального проекта «Инфраструктура для жизни» — предварительные сроки проведения: с 22 сентября по 25 октября 2026 года) и Всероссийская онлайн-олимпиада «Русский язык и культура России» (в рамках информационной кампании национального проекта «Семья» — предварительные сроки проведения: с 20 октября по 16 ноября 2026 года).
Помимо этого, будут Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» (в рамках информационной кампании национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — предварительные сроки проведения: с 17 ноября по 14 декабря 2026 года) и Всероссийская онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» (в рамках информационной кампании национального проекта «Молодёжь и дети» — предварительные сроки проведения: с 2 по 28 декабря 2026 года).
Организаторы Олимпиад: АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой Учи.ру при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
