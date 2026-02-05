В РФ пройдет ряд Всероссийских онлайн-олимпиад с 3 февраля 2026 года

05 февраля 2026, 16:36

Фото: istockphoto/sakkmesterke

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для школьников 1–11 классов пройдет с 3 февраля по 2 марта 2026 года по национальному проекту «Экологическое благополучие».