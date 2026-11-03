В России и за рубежом стартовал «Большой этнографический диктант»

03 ноября 2026, 14:04

Фото: Федеральное агентство по делам национальностей

3 ноября по всей стране и за её пределами началась XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», организатором которой выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Мероприятие продлится до 12 ноября.





Цель акции — познакомить участников с культурой народов России и проверить, насколько хорошо жители страны знают их традиции и обычаи. Диктант включает 30 тестовых заданий: 20 вопросов являются общими для всех, ещё 10 посвящены региональной специфике. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.



Акция проходит в офлайн-формате. Все желающие могут выбрать площадку в своём регионе на официальном сайте проекта. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул, что диктант — это не экзамен и не формальная проверка знаний.





«Это возможность открыть для себя многообразие нашей страны, осознать масштаб её исторического пути и понять, что именно уважение к традициям и культура каждого народа составляет прочный фундамент нашего гражданского единства. Уверен, что для каждого из вас участие в диктанте станет шагом к новым знаниям и поводом для гордости за Россию и её уникальное культурное многообразие», — сказал он.