В России стартовал VIII Статистический диктант
Ежегодный всероссийский проект по проверке статистической грамотности населения стартовал 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.
Принять участие в Статистическом диктанте могут как взрослые, так и дети.
«Для ребят в возрасте от 12 до 18 лет разработан «Школьный» уровень. В него входят 15 вопросов, ответить на которые нужно в течение 40 минут. Задания помогают проверить знания по статистике, логику и умение работать с данными», — говорится в сообщении.Есть также «Углублённый» уровень для всех желающих. В нём 30 вопросов, а на ответы даётся 60 минут.
Диктант проводится на онлайн-платформе sd.rosstat.gov.ru. Результаты будут известны сразу по завершении испытания. Все участники получат электронные сертификаты.
Мероприятие завершится 22 октября.