Подмосковье стало одним из лидеров Всероссийского ИТ-диктанта

15 октября 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Московская область заняла второе место в рейтинге регионов по итогам Всероссийского диктанта по информационным технологиям — 2026. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Всего в этом году ИТ-диктант написали свыше 298 тысяч человек из 89 российских регионов. Средний результат составил 73 балла.





«На 100 баллов в Московской области выполнили 4 452 теста. Среди участников, которые набрали максимальный балл, определили тех, кто справился с заданиями быстрее других. В их число также вошли представители Подмосковья», — говорится в сообщении.