Стартовал девятый сезон «КАРДО»: молодые таланты уличной культуры поборются за миллионы

23 июня 2026, 17:09

Открыт девятый набор участников международной премии «КАРДО»

Фото: пресс-служба конкурса-премии «КАРДО»

Открылась регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторы объявили старт приёма заявок для участников из России и других стран.