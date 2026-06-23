Стартовал девятый сезон «КАРДО»: молодые таланты уличной культуры поборются за миллионы
Открылась регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторы объявили старт приёма заявок для участников из России и других стран.
Премия считается одним из крупнейших международных проектов в сфере уличной культуры. В этом году принять участие смогут не только профессионалы, но и любители. Кроме того, возрастной порог для участников снизили — теперь заявки принимаются от молодых людей с 14 лет.
В 2026 году конкурс пройдёт сразу по нескольким направлениям: соревнования по уличной культуре и спорту, видеоконкурс, награда за вклад в развитие индустрии, конкурс социальных инициатив и соревнование молодых дизайнеров уличной одежды.
Спортивно-творческая программа включает 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг — новая номинация сезона.
В этот раз участникам доступны две лиги — любительская и профессиональная, причём обе можно проходить как онлайн, так и в очном формате. Профессиональное направление реализуется совместно с профильными спортивными федерациями.
Победителей ждут денежные призы, образовательные программы, поддержка наставников и возможность получить гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодёжь.Гранты». Финал конкурса традиционно соберёт тысячи участников и зрителей на международном гранд-финале «КАРДО». Подать заявку можно до 15 июля на официальном сайте премии.
Читайте также: