Четыре подмосковных выпускника набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ

23 июня 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области на сегодняшний день четыре выпускника получили максимальные баллы по трём предметам по результатам Единого госэкзамена. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.





Сейчас в Подмосковье – 707 выпускников со стобалльными результатами. Из них 56 сдали экзамен на 100 баллов по двум предметам.

«Обладателями 300 баллов стали четыре выпускника. Это ребята из Балашихи, Королёва, Павловского Посада и Сергиева Посада. Хотя экзаменационная кампания ещё продолжается, мы уже видим хорошую динамику по результатам экзаменов. В прошлом году стобалльниками стали 669 человек, 200 баллов набрали 29 выпускников, 300 – двое. Подмосковье растит сильных выпускников, и с каждым годом их становится больше», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО