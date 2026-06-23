Четыре подмосковных выпускника набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
В Московской области на сегодняшний день четыре выпускника получили максимальные баллы по трём предметам по результатам Единого госэкзамена. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.
Сейчас в Подмосковье – 707 выпускников со стобалльными результатами. Из них 56 сдали экзамен на 100 баллов по двум предметам.
«Обладателями 300 баллов стали четыре выпускника. Это ребята из Балашихи, Королёва, Павловского Посада и Сергиева Посада. Хотя экзаменационная кампания ещё продолжается, мы уже видим хорошую динамику по результатам экзаменов. В прошлом году стобалльниками стали 669 человек, 200 баллов набрали 29 выпускников, 300 – двое. Подмосковье растит сильных выпускников, и с каждым годом их становится больше», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Артём Тандура из Гимназии №9 городского округа Королёв набрал 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике. Он – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и математике. Планирует поступать в ведущие вузы Москвы на направления, связанные с IT и программированием.
Анастасия Леденкова из школы №3 Балашихи набрала 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике. Выпускница с отличием закончила Физико-математическую школу МГТУ им. Н.Э. Баумана. Намерена поступать в МГУ на факультет искусственного интеллекта.
Полина Федякина из гимназии №5 им. Героя Советского Союза А.И. Алексеева Сергиево-Посадского городского округа получила 300 баллов по русскому языку, химии и физике. Она рассчитывает поступить на химический факультет МГУ или Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.
Алексей Майоров из «Лицея» Павлово-Посадского городского округа набрал максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и физике и собирается в Высшую школу экономики.
В министерстве напомнили, что для выпускников, набравших 100 баллов по двум и более предметам, предусмотрена выплата на 100 000 рублей. По 150 000 рублей получат педагоги, подготовившие двух и более стобалльников.