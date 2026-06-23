В Ивантеевке открывается выставка картин «Ускользающая реальность»

23 июня 2026, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Персональная выставка члена Союза художников Московской области Германа Титова «Ускользающая реальность» откроется в Арт-галерее Центральной городской библиотеки им. И.Ф. Горбунова в Ивантеевке в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Стержневой темой работ художника стала быстротечность жизни и важность уметь ощущать её полноту в каждом мгновении.





«Отличительной чертой новой серии картин можно назвать эмоциональную напряженность. Автор использует смелые композиционные и цветовые решения, чтобы создать эффект балансирования на грани двух состояний: ускользающего настоящего и структурированного прошлого», — говорится в сообщении.