В Ивантеевке открывается выставка картин «Ускользающая реальность»
Персональная выставка члена Союза художников Московской области Германа Титова «Ускользающая реальность» откроется в Арт-галерее Центральной городской библиотеки им. И.Ф. Горбунова в Ивантеевке в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Стержневой темой работ художника стала быстротечность жизни и важность уметь ощущать её полноту в каждом мгновении.
«Отличительной чертой новой серии картин можно назвать эмоциональную напряженность. Автор использует смелые композиционные и цветовые решения, чтобы создать эффект балансирования на грани двух состояний: ускользающего настоящего и структурированного прошлого», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 8 июля. Вход свободный.