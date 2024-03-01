Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий».

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Участники получат знания в указанных сферах, которые необходимы для решения практических задач и прохождения полевых практик. Дети познакомятся с общественно значимыми проектами РГО, узнают о путешественниках, внесших вклад в развитие географии, пообщаются с экспертами, специалистами в разных областях географии.
В этом году проект реализуют в ВДЦ «Океан»; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Орленок». Конкурсный отбор для ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек» проводится с 1 марта по 15 июня, для ВДЦ «Орленок» — с 1 марта по 18 августа.
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