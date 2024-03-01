Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий».

Жителей Подмосковья предупредили о лжеопросах от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новом способе незаконного получения данных злоумышленники предлагают пользователям интернета поучаствовать в предвыборном опросе, после которое человек якобы «получит вознаграждение».





«В новой схеме обмана пользователю поступает предложение пройти соцопрос. Для этого требуется скачать мобильное приложение и ответить на несколько вопросов. После завершения опроса мошенники просят ввести данные банковской карты для получения вознаграждения. Также на фишинговой странице, куда пользователя переносит приложение, запрашиваются доступ к контактным данным и СМС. Вместо обещанной прибыли потенциальный респондент может потерять деньги», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что во избежании неприятных ситуаций министерство рекомендует подмосковными жителям тщательнее следить за своими данными и не проверять информацию, размещенную в сети или поступающую по телефону, в достоверных источниках. Кроме этого все желающие могут воспользоваться памятку по цифровой безопасности на портале госуслуг Подмосковья.

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