Росгвардейцы задержали мужчину за стрельбу из пневматики в Дрожжине
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли противоправные действия мужчины, устроившего стрельбу из пневматического оружия в общественном месте, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Обеспокоенные жители посёлка Дрожжино сообщили в правоохранительные органы о выстрелах и криках на улице Южной.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу и выяснили: 25-летний житель Дмитрова в компании знакомых произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана. Молодой человек пояснил, что открыл стрельбу «ради шутки». Правоохранители передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
