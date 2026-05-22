Врачи напомнили жителям Подмосковья о первой помощи при ожогах
С наступлением тёплой погоды жители всё чаще выбираются на природу и готовят еду на открытом огне. Однако отдых у костра нередко приводит к термическим ожогам из-за неосторожного обращения с пламенем, раскалённой посудой, шампурами или искрами. Особенно внимательно специалисты советуют следить за детьми, поскольку их кожа более чувствительна к высоким температурам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал рассказала, что при ожоге важно как можно быстрее охладить повреждённый участок кожи/
«Для этого следует поместить кожу под проточную прохладную, но не ледяную воду на 10–15 минут. Это снизит температуру тканей, уменьшит отек и ослабит боль», — сказала она.После охлаждения медики рекомендуют наложить чистую сухую повязку. Если на коже появились пузыри, сильное покраснение, отёк или признаки инфекции, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Специалисты предупреждают, что самолечение в таких случаях может привести к осложнениям и длительному восстановлению кожи. Врачи также не советуют использовать при ожогах масло, сметану и спиртовые растворы. Подобные средства ухудшают теплоотдачу и могут усилить повреждение тканей.
Для профилактики ожогов специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию от открытого огня, пользоваться термостойкими перчатками и не оставлять детей без присмотра рядом с костром.