Врачи напомнили жителям Подмосковья о первой помощи при ожогах

22 мая 2026, 16:21

оригинал Фото: istockphoto / Dmitri Toms

С наступлением тёплой погоды жители всё чаще выбираются на природу и готовят еду на открытом огне. Однако отдых у костра нередко приводит к термическим ожогам из-за неосторожного обращения с пламенем, раскалённой посудой, шампурами или искрами. Особенно внимательно специалисты советуют следить за детьми, поскольку их кожа более чувствительна к высоким температурам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал рассказала, что при ожоге важно как можно быстрее охладить повреждённый участок кожи/



«Для этого следует поместить кожу под проточную прохладную, но не ледяную воду на 10–15 минут. Это снизит температуру тканей, уменьшит отек и ослабит боль», — сказала она.