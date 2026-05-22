Школьные хоры из Ступино и Королёва выступят на фестивале в Китае
С 23 по 29 мая школьные хоры из Ступино и Королёва примут участие в музыкальном фестивале «Усинский соловей» в городе Уси (провинция Цзянсу, Китай), сообщает Министерство образования Московской области.
В делегацию вошли два коллектива — победителя Регионального фестиваля «Поющее Подмосковье»: хор «Хорошие ребята» из школы №4 Ступино (18 участников) и сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королёва (10 детей от 9 до 16 лет).
В программе выступлений:
- русская народная песня «Во кузнице» в исполнении солистки Валерии Зацепиной;
- хоровое исполнение песни «Что такое Родина» (музыка и слова Елены Цыганковой);
- хоровое исполнение песни «Ты – человек!» (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина);
- исполнение песни «Катюша» (музыка М. Блантера, слова Михаила Исаковского).
В пресс-службе ведомства отметили: поездка включает не только участие в фестивале, но и репетиции, хоровые выступления и культурную программу, которая объединит школьников разных стран через музыку, творчество и живое общение.