Школьные хоры из Ступино и Королёва выступят на фестивале в Китае

Фото: Министерство образования Московской области

С 23 по 29 мая школьные хоры из Ступино и Королёва примут участие в музыкальном фестивале «Усинский соловей» в городе Уси (провинция Цзянсу, Китай), сообщает Министерство образования Московской области.



В делегацию вошли два коллектива — победителя Регионального фестиваля «Поющее Подмосковье»: хор «Хорошие ребята» из школы №4 Ступино (18 участников) и сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королёва (10 детей от 9 до 16 лет).

В программе выступлений:

  • русская народная песня «Во кузнице» в исполнении солистки Валерии Зацепиной;
  • хоровое исполнение песни «Что такое Родина» (музыка и слова Елены Цыганковой);
  • хоровое исполнение песни «Ты – человек!» (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина);
  • исполнение песни «Катюша» (музыка М. Блантера, слова Михаила Исаковского).
По просьбе организаторов конкурса юные артисты также споют вместе с китайскими школьниками знаменитую песню на китайском языке «Давайте дружно грести вёслами».

В пресс-службе ведомства отметили: поездка включает не только участие в фестивале, но и репетиции, хоровые выступления и культурную программу, которая объединит школьников разных стран через музыку, творчество и живое общение.
Дайана Хусинова

