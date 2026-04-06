В Раменском открылась персональная выставка фотокорреспондента Егора Седова
В городе Раменском туристско-информационном центре торжественно открыли персональную выставку Егора Седова «Жизнь глазами корреспондента». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Гостями мероприятия стали представители администрации, ветеранских организаций, члены Союза журналистов Подмосковья и жители муниципалитета.
«Выставка состоит из трёх частей, каждая из которых рассказывает свою историю. На фотографиях нет фальши и идеальных ракурсов – только правда жизни, искренняя любовь к Родине и землякам. Работы трогают, вдохновляют, пробуждают в душе самые светлые чувства – гордость за Раменский край, веру в добро и силу человеческого сердца, мужество и отвагу», – отметили в администрации.
Выставка будет работать в ТИЦ города Раменское до конца апреля.