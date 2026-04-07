Чат-бот «Денис» в МАХ записал жителей Подмосковья к врачам более 600 тысяч раз

07 апреля 2026, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 600 тысяч записей к врачам оформил жителям Московской области чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ с момента его запуска в конце прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Чат-бот может также помочь с продлением электронного рецепта на льготные лекарства, закрытием больничного листа и получением медицинских справок.





«Цифровые сервисы делают взаимодействие пациента с системой здравоохранения значительно проще. В конце 2025 года мы запустили чат-бота в МАХ, и к настоящему моменту с его помощью записались к врачам уже свыше 600 раз», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.