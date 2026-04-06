Фестиваль «ЛУЧ» в Подольске объединил 200 сотрудников и их семей

06 апреля 2026, 09:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

4 апреля в Доме культуры имени Карла Маркса прошёл шестой корпоративный фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Луч зажигает звёзды 2026». Мероприятие приурочили к 80-летию АО «НИИ НПО «ЛУЧ». Организаторами выступили профсоюзный комитет и оргкомитет предприятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.







Впервые на сцену вместе с детьми вышли и сами сотрудники. Взрослые участники представили номера в разных жанрах, в том числе в направлении «Художественное слово». Самому юному артисту исполнилось всего 4 года.



Фестиваль собрал около 200 участников — как солистов, так и творческие коллективы. Программа включала вокальные и хореографические выступления, а также выставку живописи и прикладного искусства. Оценку конкурсантам давало профессиональное жюри: заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова и представитель управления кадрами Юлия Гриднева.



Церемонию награждения провёл председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Плотников. Победители и призёры получили памятные кубки, дипломы за первые и вторые места, а также специальные подарки от НПО «ЛУЧ».



Фестиваль «Луч зажигает звёзды 2026» наглядно продемонстрировал, что сотрудники атомной отрасли талантливы не только в науке и производстве, но и в искусстве.