Стартовал набор на десятый поток координаторов Академии «Меганом»

22 октября 2025, 16:48

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

Организация «Таврида.Арт» продолжает развивать арт-кластер. Эта масштабная платформа объединяет молодых деятелей культуры и искусства со всей России. В рамках кластера функционирует Академия творческих индустрий «Меганом», организуются образовательные заезды «Таврида», проводится фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», а также реализуются иные проекты, направленные на поддержку креативного сообщества.