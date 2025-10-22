Стартовал набор на десятый поток координаторов Академии «Меганом»
Организация «Таврида.Арт» продолжает развивать арт-кластер. Эта масштабная платформа объединяет молодых деятелей культуры и искусства со всей России. В рамках кластера функционирует Академия творческих индустрий «Меганом», организуются образовательные заезды «Таврида», проводится фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», а также реализуются иные проекты, направленные на поддержку креативного сообщества.
С 2015 года «Таврида.Арт» активно поддерживает молодых художников, дизайнеров, писателей, музыкантов и других творческих личностей, помогая им находить единомышленников, развивать идеи и реализовывать их. В Академии творческих индустрий «Меганом» создадут новый корпус координаторов — активных участников, которые будут заниматься организацией образовательных мероприятий.
Эти координаторы получат стипендию от арт-кластера, а также смогут войти в кадровый резерв центра практики. Для них предусмотрены обучение и выдача сертификата.
Организаторы объявили набор на десятый поток координаторов мероприятий, который пройдёт с 7 ноября по 3 декабря этого года.
Зарегистрироваться можно до 22 октября на сайте.
