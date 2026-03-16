В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс экологических проектов
В Московской области стартовал сбор заявок на ежегодный конкурс ярмарки экологических проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона, которое выступает организатором мероприятия.
Оно станет уникальной площадкой, где пересекаются наука, бизнес, молодёжь и активисты. К участию приглашаются все желающие, представившие как уже реализованные проекты, так и инициативы. О номинациях конкурса в 2026 году можно узнать на сайте ведомства.
«Ежегодно на конкурс поступает множество достойных инициатив, и наша главная задача – найти и поддержать их. Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании экологической культуры. Мы видим, как растёт интерес со стороны молодёжи и бизнеса. Уверены, что ярмарка станет площадкой, где рождаются реальные решения по сохранению природы Подмосковья», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Приём заявок продлится до 26 апреля, отборочный этап – с 4 по 17 мая. Финал, ярмарка экологических проектов, запланирован на 5 июня. Лучшие проекты представят на заключительном этапе. Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку и ознакомиться с требованиями к проектам можно на сайте мероприятия.