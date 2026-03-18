В Подмосковье начинается акция «Открытая премьера» в рамках «Суздальфеста»
С 18 по 22 марта в Московской области пройдёт акция «Открытая премьера», приуроченная к XXXI Открытому российскому международному фестивалю анимационного кино «Суздальфест», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Проект даёт зрителям возможность познакомиться с новыми отечественными мультфильмами и выбрать лучший, который получит особое признание на главном анимационном событии страны. Показы организуют на более чем 300 площадках — в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах и детских садах.
20 марта в 10:00 в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится показ эксклюзивных программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.
22 марта в 15:00 к акции присоединится Культурный центр имени Любови Орловой. Зрители смогут проголосовать за лучший мультфильм. Возрастные категории показов — 0+, 6+ и 12+.
Подробную информацию и программу показа можно найти на сайте КЦ им. Любови Орловой.
