Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России» — теперь участники соревнуются командами
Открыли прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этот раз конкурс проходит в новом формате — «Лидеры России. Команда», сообщили в пресс-службе проекта.
Впервые участие в проекте смогут принять управленческие команды из пяти человек. Каждый участник должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и иметь как минимум двухлетний опыт руководящей работы. Подать заявку могут не только граждане России, но и представители ряда других стран.
Главная цель нового сезона — поиск и развитие сильных управленческих коллективов, способных решать сложные задачи. Теперь конкурс ориентирован не только на личные качества руководителей, но и на умение работать в команде.
Победители прошлых сезонов также смогут принять участие — они могут сформировать свои собственные команды. Главным призом станет обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».
Участники могут выбрать одну из четырёх категорий:
- государственные управленческие команды;
- управленческие команды корпораций;
- управленческие команды организаций;
- сборные команды из руководителей, не связанных с одной структурой.
В новом сезоне изменили и подход к оценке. Результаты будут подсчитывать по командам, а не индивидуально. Некоторые задания опубликуют заранее, чтобы участники смогли подготовиться и продемонстрировать реальные управленческие навыки и кейсы.
Для профэкспертизы создали специальный Консультационный совет, в который вошли руководители по управлению персоналом из госструктур и крупных компаний страны.
Организаторы отмечают, что переход к командному формату по-настоящему отражает современные вызовы: в управлении всё чаще важны коллективные решения и способность объединять людей вокруг единой цели.
Конкурс «Лидеры России» проводят с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. За пять сезонов на участие поступило более 1 000 000 заявок из 89 регионов и 150 стран. Более 650 участников заняли высокие должности — среди них губернаторы, депутаты, руководители министерств и ведомств.
Зарегистрироваться можно до 29 декабря 2025 года на официальном сайте.