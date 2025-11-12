Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России» — теперь участники соревнуются командами

12 ноября 2025, 11:31

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Открыли прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этот раз конкурс проходит в новом формате — «Лидеры России. Команда», сообщили в пресс-службе проекта.





Впервые участие в проекте смогут принять управленческие команды из пяти человек. Каждый участник должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и иметь как минимум двухлетний опыт руководящей работы. Подать заявку могут не только граждане России, но и представители ряда других стран.

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Главная цель нового сезона — поиск и развитие сильных управленческих коллективов, способных решать сложные задачи. Теперь конкурс ориентирован не только на личные качества руководителей, но и на умение работать в команде.



Победители прошлых сезонов также смогут принять участие — они могут сформировать свои собственные команды. Главным призом станет обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Участники могут выбрать одну из четырёх категорий:

государственные управленческие команды;

управленческие команды корпораций;

управленческие команды организаций;

сборные команды из руководителей, не связанных с одной структурой.