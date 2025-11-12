Достижения.рф

Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России» — теперь участники соревнуются командами

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Открыли прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этот раз конкурс проходит в новом формате — «Лидеры России. Команда», сообщили в пресс-службе проекта.



Впервые участие в проекте смогут принять управленческие команды из пяти человек. Каждый участник должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и иметь как минимум двухлетний опыт руководящей работы. Подать заявку могут не только граждане России, но и представители ряда других стран.

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Главная цель нового сезона — поиск и развитие сильных управленческих коллективов, способных решать сложные задачи. Теперь конкурс ориентирован не только на личные качества руководителей, но и на умение работать в команде.

Победители прошлых сезонов также смогут принять участие — они могут сформировать свои собственные команды. Главным призом станет обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».
​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Участники могут выбрать одну из четырёх категорий:
  • государственные управленческие команды;
  • управленческие команды корпораций;
  • управленческие команды организаций;
  • сборные команды из руководителей, не связанных с одной структурой.
Конкурс будет проходить до лета 2026 года. После новогодних праздников объявят итоги заявочной кампании, в январе-феврале пройдут первые дистанционные тестирования, весной — онлайн-полуфиналы, а очный финал состоится в июне в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
В новом сезоне изменили и подход к оценке. Результаты будут подсчитывать по командам, а не индивидуально. Некоторые задания опубликуют заранее, чтобы участники смогли подготовиться и продемонстрировать реальные управленческие навыки и кейсы.

Для профэкспертизы создали специальный Консультационный совет, в который вошли руководители по управлению персоналом из госструктур и крупных компаний страны.

Организаторы отмечают, что переход к командному формату по-настоящему отражает современные вызовы: в управлении всё чаще важны коллективные решения и способность объединять людей вокруг единой цели.

Конкурс «Лидеры России» проводят с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. За пять сезонов на участие поступило более 1 000 000 заявок из 89 регионов и 150 стран. Более 650 участников заняли высокие должности — среди них губернаторы, депутаты, руководители министерств и ведомств.

Зарегистрироваться можно до 29 декабря 2025 года на официальном сайте.
Ирина Паршина

