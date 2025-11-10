Подмосковье вошло в топ-5 по количеству заявок на конкурс «Лидеры агропрома»

10 ноября 2025, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Организаторы подвели итоги заявочной кампании конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса». Московская область оказалась в пятёрке по количеству поданных заявок, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».





Конкурс одноимённой президентской платформы нацелен на поиск и развитие перспективных руководителей в сельском хозяйстве. Его проводят совместно с Минсельхозом России. В этом году конкурс объединил 7594 участника, представляющих разные отрасли сельского хозяйства, в том числе 305 – из Московской области.



Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» проводят по поручению президента. Участниками могут стать российские и зарубежные руководители в возрасте от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в разных сферах агропромышленного комплекса.

«Всего в новом конкурсе зарегистрировались 7594 человека из 89 регионов и 11 – из-за рубежа, в том числе из Италии, Германии, Китая и Саудовской Аравии. Среди подавших заявки – фермеры, механизаторы, машиностроители. Это сильные, энергичные, высококвалифицированные управленцы, внедряющие новые технологии и трансформирующие сферу сельского хозяйства в современную и инновационную», – отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Агропромышленный комплекс – один из самых динамично развивающихся и технологичных секторов российской экономики. За успехами отрасли всегда стоят профессионалы, умеющие видеть на перспективу, внедрять инновации, масштабировать лучшие практики, работать на результат. Конкурс «Лидеры АПК» позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал», – отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.