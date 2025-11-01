Представители Подмосковья закончили «Школу тренеров команд» мастерской «Сенеж»

01 ноября 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба программы «Школа тренеров команд»

Финальный модуль программы «Школа тренеров команд» завершился в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Выпускниками второго потока стали более 90 человек, в том числе трое представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участники программы прошли подготовку на универсальных тренеров, которые могут организовать команду и осуществлять модерационную поддержку на мероприятиях различного масштаба и тематики.





«Финальным этапом обучения стала защита своих проектов по повышению эффективности командной работы. От Подмосковья работы представили Александр Кармаев из Мытищ, Ирина Падалко из Люберец и Кирилл Любин из Красногорска. Все они подготовили серии тренингов и мастер-классов», — говорится в сообщении.