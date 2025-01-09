Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении в январе рассмотреть меры по защите граждан, особенно детей, от деструктивного контента, который встречается в видеоиграх и других медиа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что поступают многочисленные обращения по поводу сюжетов, содержащих агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.
В своем Telegram-канале Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу. По состоянию на 8:30 мск, более 26 тысяч человек приняли участие в голосовании. Результаты показали, что 83% участников поддерживают инициативу, 14% высказались против, а 3% выбрали ответ «все равно».
Эта инициатива вызвана растущей озабоченностью по поводу влияния деструктивного контента на молодежь и необходимость создания безопасной информационной среды для детей. Ожидается, что в январе Госдума примет конкретные решения, направленные на защиту граждан от негативного воздействия медиа.
На недавнем заседании Госсовета в Кремле президент России Владимир Путин поднял вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр как инструмента пропаганды на детей. Он призвал депутатов Государственной Думы провести анализ содержания игр и совместно с правительством выработать соответствующие решения.
Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В своем Telegram-канале Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу. По состоянию на 8:30 мск, более 26 тысяч человек приняли участие в голосовании. Результаты показали, что 83% участников поддерживают инициативу, 14% высказались против, а 3% выбрали ответ «все равно».
Эта инициатива вызвана растущей озабоченностью по поводу влияния деструктивного контента на молодежь и необходимость создания безопасной информационной среды для детей. Ожидается, что в январе Госдума примет конкретные решения, направленные на защиту граждан от негативного воздействия медиа.
На недавнем заседании Госсовета в Кремле президент России Владимир Путин поднял вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр как инструмента пропаганды на детей. Он призвал депутатов Государственной Думы провести анализ содержания игр и совместно с правительством выработать соответствующие решения.
Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова