Стартовал новый сезон проекта «МедиаПритяжение» для детей и молодёжи

Шестой международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проводит Интернациональный союз женщин (ИСЖ) под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приём заявок на участие начался 1 марта, сообщает пресс-служба ИСЖ.