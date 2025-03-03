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Стартовал новый сезон проекта «МедиаПритяжение» для детей и молодёжи

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Движение Первых приглашает школьников и студентов Московской области принять участие в новом сезоне проекта «МедиаПритяжение» для будущих журналистов и продюсеров, сообщает пресс-служба движения.
«Медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодёжное медийное сообщество страны. Любой ребёнок или молодой человек может научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики. (…) «МедиаПритяжение» позволяет взращивать профессионалов в медиаиндустрии уже с раннего детства», — отметила председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.
Участвовать в новом сезоне «МедиаПритяжения» можно в одном двух форматов: индивидуальном или командном. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку. Коллективы участников могут зарегистрироваться до 6 апреля, индивидуальные участники — до 19 мая.

Подробнее о проекте можно прочесть по ссылке.

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#молодёжь
Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»
03 марта 2025, 16:25

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Aleshinskaya

Шестой международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проводит Интернациональный союз женщин (ИСЖ) под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приём заявок на участие начался 1 марта, сообщает пресс-служба ИСЖ.
«В этом году конкурс проводится по трём номинациями: фотоконкурс, национальные танцы и колыбельная на родном языке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на конкурсных фотоработах могут быть запечатлены не только мама и дети, но и другие члены семьи — без ограничений, а номинации «Национальные танцы» могут участвовать как сольные танцоры, так и коллективы.

Заявки на участие принимаются до 25 сентября, участие бесплатное. Результаты будут объявлены 25 октября. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.

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Пытки студенток на автомойке и проституция: в эфире «Пусть говорят» мучители из Каменска-Уральского рассказали свою версию трагедии
03 марта 2025, 15:19

Мать подвергшейся пыткам Анны (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

​​​​Расправа над студентками, произошедшая на автомойке в Каменске-Уральском, шокировала даже самых опытных криминалистов. Члены уличной банды в течение полутора часов избивали и истязали девушек: ставили на колени, обливали ледяной водой и химическими растворами. В программе «Пусть говорят» выяснились новые подробности произошедшего.

Пытки студенток на автомойке


Все началось 3 января, когда четыре студентки, среди которых были две несовершеннолетние, отмечали день рождения одной из подруг. Но вскоре в их праздник вмешался 21-летний Давид, настойчивый ухажер, который постоянно названивал одной из них. Она его игнорировала, и другая подруга, Анна, ответила на звонок, резко поставив парня на место. Конфликт быстро перерос в неприятную переписку в социальных сетях.

Давида оскорбили слова девушки в его адрес. В тот же вечер он вместе с компанией друзей заманил девушек на улицу под предлогом «поговорить». Затем их насильно увезли на автомойку. Двоих девушек, Анну и Катю, вытащили из машины, а остальных оставили в автомобиле, угрожая расправой. В холодном помещении, пропахшем бензином и сыростью, начался настоящий кошмар: девушек раздели, поставили на колени, избивали по лицу и телу, обливали ледяной водой из шланга и заливали пену в рот. Мучения участники расправы снимали на видео.

Подозреваемый Давид Анашкин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Из-за чего девушки подверглись избиению


В эфире программы «Пусть говорят» мать 18-летней Анны рассказала, что произошло с ее дочерью в тот злополучный день.
«Видео я не смогла досмотреть до конца. Не каждый человек со здоровой психикой выдержит это. 2 января дочь собиралась отмечать с подругой день рождения. Подруге названивал Давид Анашкин. Он звонил ее знакомой, угрожал, моя дочь решила заступиться, наговорила ему по телефону глупости. На следующий день дочь пошла к подруге. Дочь увезли на машине на автомойку и издевались над ней», — рассказала мать Анны.

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Версия участника пыток



Участники расправы угрожали девочкам. Им говорили, что вывезут их в другой город и сделают проститутками, если кто-то узнает о том, что произошло на автомойке. В эфире программы появился один из участников пыток, который в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.
«Мы перегнули палку. Началось все с того, что мы просто катались с Давидом по городу. Нам надо было найти подругу. Начали ей звонить. Нас начали посылать. Ни с того ни с сего начались видеосообщения, где появилась Анна, которую никто из нас не знал», — сообщил молодой человек.
Свою вину он настойчиво отрицал, утверждая, что был лишь водителем. Гостей и экспертов студии слова парня возмутили. Зрители призвали правоохранительные органы провести проверку в отношении всех фигурантов расправы над студентками. В настоящее время арестованы четыре участника пыток.

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«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда
Мать Елены Блиновской заявила, что ее дочь просто растерзали
03 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/simpson33

Мать Елены Блиновской после вынесенного судом приговора заявила, что ее дочь просто растерзали, пишет Shot.
«Да человека просто растерзали. Вы как будто этого не понимаете, а?», — сказала женщина.

Больше журналистам она ничего говорить не стала.

Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.

Часть срока Блиновская уже отбыла в СИЗО. По предварительным подсчетам, она выйдет на свободу в августе 2028 года, если не освободится ранее по УДО.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

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#суд
#мотоцикл
#имущество
#дом
#юрист
#женщина
#фнс
#сизо
#машины
#счёт
#сво
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Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
03 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы приговорил королеву марафонов Елену Блиновскую к пяти годам колонии, пишет Telegram-канал «112».
Прокурор требовал для Блиновской наказание в виде лишения свободы, а также конфискации её имущества. Суд конфисковал в пользу государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.

Наказание Блиновская будет отбывать в колонии общего режима.

Напомним, Блиновская дробила бизнес и распределяла доход от продажи своих курсов по мелким фирмам и ИП, которые работали по упрощённой системе налогообложения. Это дало ей возможность уйти от налогов на миллиард.

Shot подсчитал, что королева марафонов проведёт в колонии три года и пять месяцев. Она провела в СИЗО год и 19 дней, где один день равен полутора дням в колонии общего режима. На свободу блогер, предварительно, выйдет в августе 2028 года, если отсидит срок до конца. Однако после отбытия трети срока она сможет подать заявление на УДО.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

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#суд
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#мотоцикл
#имущество
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#заявление
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Первые полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в этом году — Алиханов
03 марта 2025, 13:46

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21и SJ-100 состоятся уже в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Уточняется, что речь идет про первое полугодие.
«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — процитировало Алиханова ТАСС.
Он добавил, что затем предполагаются сертифицированные испытания. Кроме того, по словам чиновника, уже изготовлены первые образцы легкомоторника «Байкал».

«Также продолжается работа по созданию легкого самолета "Байкал", изготовлено три образца», — пояснил Алиханов.
Журналисты подчеркнули, что он будет использоваться на севере страны для «нужд Дальнего Востока».

Ранее Алиханов комментировал, вернется ли зарубежный автопром в РФ.

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#самолёты
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