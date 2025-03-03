Стартовал новый сезон проекта «МедиаПритяжение» для детей и молодёжи

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Движение Первых приглашает школьников и студентов Московской области принять участие в новом сезоне проекта «МедиаПритяжение» для будущих журналистов и продюсеров, сообщает пресс-служба движения.
«Медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодёжное медийное сообщество страны. Любой ребёнок или молодой человек может научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики. (…) «МедиаПритяжение» позволяет взращивать профессионалов в медиаиндустрии уже с раннего детства», — отметила председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.Участвовать в новом сезоне «МедиаПритяжения» можно в одном двух форматов: индивидуальном или командном. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку. Коллективы участников могут зарегистрироваться до 6 апреля, индивидуальные участники — до 19 мая.
Подробнее о проекте можно прочесть по ссылке.
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