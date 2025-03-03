Подмосковье приглашают к участию во Всероссийской неделе детской книги

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Во Всероссийской неделе детской книги (НДК), которая пройдет в период с 22 по 30 марта, смогут поучаствовать жители Подмосковья. Речь идет о крупнейшем мероприятии по продвижению детских изданий, а также о старейшей отечественной просветительской акции.
«Благодаря общим усилиям в последние годы акции удалось придать поистине всероссийский масштаб. НДК — 2025 «История с продолжением» будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к Году защитника Отечества в Российской Федерации», — проинформировали в российском Минкульте.В министерстве добавили, что детей ждет обширная программа со спектаклями, лекциями и театрализованными чтениями, а также поездки в регионы и встречи со знаменитыми деятелями культуры.
Ранее сообщалось, какой конкурс проходит в международном формате.
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Никита Кротов