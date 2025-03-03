Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунка «Мир будущего глазами ребенка»

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Детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе «Мир будущего глазами ребенка», который проводит Фонд Андрея Первозванного совместно с Китайским фондом Сун Цинлин, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
«Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: шесть-девять лет, десять-тринадцать лет и четырнадцать-семнадцать лет. Участники, завоевавшие первое, второе и третье место в каждой из возрастных категорий получат в награду поездку в Китай. Поехать можно будет с одним сопровождающим взрослым», — говорится в сообщении.Работы на конкурс принимаются с 24 февраля до 31 марта включительно. Итоги будет объявлены 16 мая. На конкурс принимаются рисунки, сделанные акварелью, гуашью, пастелью или простым карандашом. Подробнее об условиях конкурса можно прочесть по ссылке.
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