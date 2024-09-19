Стартовал отборочный этап Чемпионата «IT-Планета Профессионалы 2024»

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1 августа в России стартовали отборочные этапы двух новых инициатив: Чемпионата для специалистов уровня middle и junior+ «IT-Планета Профессионалы 2024» и Открытого конкурса для педагогов и наставников «Активное IT-образование 2024». Об этом сообщает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Уточняется, что мероприятие проводится с целью поддержки профессионалов и начинающих в сфере разработки, а также вовлечения молодёжи в изучение российских информационных технологий.
Организатором выступают АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и российский разработчик программного обеспечения СберТех и платформы для работы с исходным кодом GitVerse и российской платформы инновационных соревнований Braim.
Общий призовой фонд составляет четыре миллиона рублей. Чемпионат включает в себя три конкурса. Отборочные этапы проходят в разные сроки, чтобы как можно больше специалистов могли попробовать свои силы.
Отборочные этапы Чемпионата и Открытого конкурса проходят в онлайн-формате на инновационной платформе Braim.org, участие бесплатное.
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Организатором выступают АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и российский разработчик программного обеспечения СберТех и платформы для работы с исходным кодом GitVerse и российской платформы инновационных соревнований Braim.
Общий призовой фонд составляет четыре миллиона рублей. Чемпионат включает в себя три конкурса. Отборочные этапы проходят в разные сроки, чтобы как можно больше специалистов могли попробовать свои силы.
Отборочные этапы Чемпионата и Открытого конкурса проходят в онлайн-формате на инновационной платформе Braim.org, участие бесплатное.
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Элина Позднякова