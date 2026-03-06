Стартовал отборочный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
До 14 марта платформа «Содружество» продолжает регистрацию на первый тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. С 2025 года соревнования проходят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Организаторы присвоили олимпиаде первый уровень. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие российские вузы. Росфинмониторинг, Банк России, ПАО «Банк ПСБ», МУМЦФМ и другие финансовые организации предлагают им пройти практику и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Участвовать могут школьники 8–10-х классов, студенты 1–3-х курсов бакалавриата, 1–4-х курсов специалитета и первого курса магистратуры из России и зарубежных стран. Первый тур отборочного этапа пройдёт по индивидуальному графику для каждой номинации.
Участники, которые успешно выполнят задания первого и второго туров, выйдут в следующие этапы соревнований. Организаторы напоминают: к выполнению заданий допустят только зарегистрировавшихся участников. Для регистрации нужно заполнить форму по ссылке.
