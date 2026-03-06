Стартовал отборочный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

06 марта 2026, 18:04

Фото: sodrujestvo.org

До 14 марта платформа «Содружество» продолжает регистрацию на первый тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. С 2025 года соревнования проходят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».