В Серпухове пройдут интерактивные занятия для детей в музее
7 и 8 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоятся интерактивные занятия для детей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
7 марта для юных посетителей подготовят игровую программу «Владыка океана». Участники отправятся в творческое путешествие по миру океана и искусства, узнают интересные факты о крупнейшем обитателе планеты, его особенностях, образе жизни и значении для природы.
Ребят также познакомят с работой художников-анималистов — расскажут, как мастера изучают животных, передают их характер и движение. Под руководством преподавателя дети освоят художественные приёмы изображения животных и попробуют создать эффект глубины в рисунке, после чего каждый участник напишет собственную картину.
8 марта в музее пройдет мастер-класс «Волшебный букет». Юные художники научатся смешивать краски и получать разные оттенки, освоят работу с белилами для создания света и объёма, а также поэкспериментируют с цветом. В завершение занятия дети распишут гипсовое панно с цветочным букетом и создадут подарок к Международному женскому дню для мамы, бабушки или учителя.
Начало занятий — в 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Для участия необходима предварительная запись.
Читайте также: