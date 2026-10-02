Стартовал прием заявок на конкурс «Спорт в школе — вместе к победам!»
Ассоциация производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования (АПЭОСТО) при поддержке Российского спортивного фонда проводит Всероссийский смотр-конкурс школьных спортивных клубов «Спорт в школе — вместе к победам!».
Проект нацелен на выявление и распространение лучших практик школьных спортивных клубов, повышение качества физкультурно-спортивной работы с учениками, развитие спортивных традиций в школах и популяризацию спорта среди детей и молодежи.
Участвовать могут школьные спортивные клубы общеобразовательных организаций России. Заявку должен подать руководитель клуба или уполномоченный представитель школы. Участие бесплатное, регистрация продлится с 10 сентября по 12 октября 2026 года включительно. В центре внимания — системность работы клуба, вовлечение и доступность занятий, подтвержденные результаты, новизна и применимость подхода, а также качество поданных материалов.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший школьный спортивный клуб», «Лучшие спортивные традиции школы», «Школьный спорт — территория возможностей», «Лучшая практика развития школьного спортивного клуба» и «Лучший спортивный медиапроект». Заявка подается по единой форме, а подходящую категорию определит экспертная комиссия. При наличии оснований материалы могут рассмотреть по нескольким номинациям, но итоговое участие пройдет в той, где оценка окажется выше.
По итогам конкурса организаторы планируют систематизировать и распространить лучшие практики, сформировать их каталог, провести образовательные и методические мероприятия для представителей клубов, а также итоговое награждение лауреатов и обладателей Гран-при. Победителям передадут комплекты спортивного инвентаря и оборудования отечественного производства. Итоговые результаты объявят 18-28 октября, а каталог лучших практик опубликуют с 1 ноября по 20 декабря.
Подробности об участии, номинациях и требованиях доступны на официальном сайте конкурса.
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