Стартовал прием заявок на конкурс «Спорт в школе — вместе к победам!»

02 октября 2026, 16:14

Фото: сайт конкурса

Ассоциация производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования (АПЭОСТО) при поддержке Российского спортивного фонда проводит Всероссийский смотр-конкурс школьных спортивных клубов «Спорт в школе — вместе к победам!».