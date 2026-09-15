В России пройдет X Кубок CTF по информационной безопасности
С 31 октября по 6 декабря 2026 года пройдут соревнования по информационной безопасности «X Кубок CTF России». Участие бесплатное. Проект находится на системной поддержке Агентства стратегических инициатив и вошел в список лауреатов премии «Страну меняют люди».
К участию приглашаются школьники, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, студенты и молодые специалисты в возрасте до 27 лет. Кубок разыгрывается в четырех номинациях — отдельно для каждой категории участников. Турнир даст возможность командам со всей страны соревноваться с сильнейшими CTF-игроками России и выявить самую успешную команду по итогам года.
Организаторы — Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и ВОД «Наставники России» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Минцифры России, ФСТЭК России, Банка России, МВД России, АФК «Система», Банка ГПБ и ПАО «Сбербанк». Проект ориентирован на вовлечение молодежи в практико-ориентированную деятельность в сфере информационной безопасности, формирование прикладных навыков и раннюю профориентацию.
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