В России пройдет X Кубок CTF по информационной безопасности

15 сентября 2026, 17:01

Фото: istockphoto / dikushin

С 31 октября по 6 декабря 2026 года пройдут соревнования по информационной безопасности «X Кубок CTF России». Участие бесплатное. Проект находится на системной поддержке Агентства стратегических инициатив и вошел в список лауреатов премии «Страну меняют люди».