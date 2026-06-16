В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли 25 тысяч младенцев

16 июня 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 25 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках неонатального скрининга младенца проверяют на 38 генетических заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА), врожденный гипотиреоз, нарушение обмена жирных кислот и пр.





«Этот анализ позволяет своевременно диагностировать патологию и сразу начать лечение. Из более чем 25 тысяч новорождённых болезни выявили у 37. Их взяли под медицинское наблюдение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.