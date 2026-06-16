В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли 25 тысяч младенцев
Более 25 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках неонатального скрининга младенца проверяют на 38 генетических заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА), врожденный гипотиреоз, нарушение обмена жирных кислот и пр.
«Этот анализ позволяет своевременно диагностировать патологию и сразу начать лечение. Из более чем 25 тысяч новорождённых болезни выявили у 37. Их взяли под медицинское наблюдение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Исследование проводится в первые дни жизни ребёнка. Кровь на анализ берут из пятки. Если выявляются какие-либо отклонения, с родителями связывается медицинский специалист и объясняет дальнейший порядок действий.