В Павловском Посаде проведут фестиваль уличных культур «Стоп-кадр»

16 июня 2026, 09:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» состоится в сквере Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в субботу, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках фестиваля проведут конкурс граффити для художников в возрасте от 18 лет, занимающихся настенной живописью, а также конкурс рисунков «Мой любимый киногерой» и конкурс «Стоп-кадр фото», в которых смогут принять участие все желающие.





«Гостей также ждут мастер-классы, уличные танцы, дворовые игры, беспроигрышная лотерея и ещё много всего интересного», — говорится в сообщении.