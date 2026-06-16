В Павловском Посаде проведут фестиваль уличных культур «Стоп-кадр»
Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» состоится в сквере Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в субботу, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках фестиваля проведут конкурс граффити для художников в возрасте от 18 лет, занимающихся настенной живописью, а также конкурс рисунков «Мой любимый киногерой» и конкурс «Стоп-кадр фото», в которых смогут принять участие все желающие.
«Гостей также ждут мастер-классы, уличные танцы, дворовые игры, беспроигрышная лотерея и ещё много всего интересного», — говорится в сообщении.Фестиваль начнётся в три часа дня. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что в Раменском состоялся ХIII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков», в нём приняли участие более 500 человек.