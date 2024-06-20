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Стартовал прием заявок на отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

20 июня 2024, 17:42
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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В Подмосковье стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году к участникам из Подмосковья присоединились конкурсанты из других регионов страны.

«В семи колледжах собрались 276 участников из 25 субъектов Российской Федерации. Студенты будут соревноваться в 19 компетенциях. Первые соревнования уже начались в колледжах «Энергия», «Московия», Дмитровском и Можайском техникумах, Звенигородском филиале Красногорского колледжа и техникуме имени С. П. Королёва», — поделились в министерстве.



Финалисты отборочного этапа представят свои регионы на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдёт в Москве в октябре.

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«Я тебе позвоню»: психолог рассказала, как вычислить абьюзера на первом свидании
Психолог Смолярчук: Абьюзера можно вычислить на первом свидании
20 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/fizkes

Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнёра над другим.
В абьюзивных отношениях присутствует модель «агрессор — жертва». Жертва обычно находится в зависимости от агрессора, и в процессе абьюза он стремится эту зависимость усилить. Как правило, агрессором становится супруг, романтический партнёр или сожитель. Однако заметить такое поведение не совсем просто, особенно на ранних стадиях, когда каждый желает показать свои лучшие качества.

Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как рассекретить мужчину-абьюзера на первом свидании.

«Абьюзеры — те люди, которым это передалось по наследству, либо их в семье научили выживать. Поэтому если говорить о первом свидании, есть такое выражение — «человек старается». На первом свидании он старается произвести впечатление, начиная с какого-то нарочитого гардероба и заканчивая использованием красивых слов, комплиментарных техник, техник влияния с точки зрения внешней хвалебности», — объяснила эксперт.

Собеседника вспомнила пословицу Крылова «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха», приведя её в качестве примера.

«На первом свидании абьюзер ведет себя очень театрально, выглядит нарочито. Раньше это называлось пикап, а сегодня это слово устарело. И техника это сегодня работает в обратную сторону: человек настораживается, когда в отношении него используются агрессивные пикаперские техники. Еще абьюзер пытается вызвать жалость. Если он видит, что перед ним стоит женщина, которая ценит традиции, которая знает историю, то он расскажет слезную историю из своей биографии: про собачку, про несчастный развод, про то, как нужно помогать маме или брату-инвалиду. Все подобные манипуляции нужны для того, чтобы вызывать у человека сострадание, сочувствие, симпатию и эмпатические переживания», — рассказала специалист.

По словам психолога, рассекретить абьюзера также можно по словесному давлению.

«Например, он говорит: «запомни: я тебе позвоню в пятницу в 10 утра». Если мужчина не абьюзер, он спросит, когда тебе позвонить, когда ты будешь свободна. Мужчина — абьюзер, склонный к подавлению и высочайшему уровню контролирования и управлению, принимает решение и сообщает об этом решение как о состоявшемся событии», — сказала собеседница.

Ирина Смолярчук добавила, что абьюзер принуждает быть послушной и держать свою биографию прозрачной.

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Госдума одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
ГД в первом чтении одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
20 июня 2024, 18:04

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что законопроект касается семей граждан РФ, в которых среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума для региона или меньше. Сумма ежегодной выплаты будет составлять разницу уплаченным за предшествующий год НДФЛ и размером рассчитанного по ставке шесть процентов налога за аналогичный период.

Подать заявление на получение выплаты можно будет в Социальном фонде в период с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Выплата будет назначена каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет, если ребенок будет получать высшее образование. При этом у граждан не должно быть долгов по алиментам.

Если данный закон окончательно примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Спорткомплекс с бассейном в Мытищах достроят в 2025 году
20 июня 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство спортивного комплекса с бассейном и гидромассажными купелями ведётся на улице Колпакова в Мытищах, сдать объект планируют в четвёртом квартале 2025 года, в настоящее время его строительная готовность составляет 25 процентов. Ход работ проверили инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время рабочие устраивают конструкции надземной части будущего спорткомплекса», — отмечается в сообщении.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 4,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрен бассейн размером 25 на 11 метров с пятью дорожками, рядом будут душевые секции и две гидромассажные купели. Второй этаж займут раздевалки, три спортзала, детская комната и душевые для посетителей и персонала. На третьем этаже разместятся залы для единоборств и фитнеса.

Прилегающую территорию благоустроят и сделают парковку на 15 машин.

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В Подмосковье появился новый праздник – День благоустройства
20 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума.
«Праздничный день станет признанием общественной значимости работ по благоустройству. В Московской области в этой сфере заняты более 500 организаций и свыше 30 тыс. человек. Только за последние пять лет позитивные изменения коснулись более 3 млн жителей, не считая туристов. Это произошло благодаря профессионализму работников самых разных специальностей, вовлечённых в процесс благоустройства», – заявила председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Она отметила, что города и посёлки Подмосковья становятся красивее. К тому же в регионе постоянно создаются современные общественные пространства с учётом культурных кодов местности.

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#московская область
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#мособлдума
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Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи
Климатолог Семенов: Экстремальные погодные явления в Москве будут усиливаться
20 июня 2024, 17:49

Фото: istock/Oleg Elkov

Погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Рост экстремальных температур при повышении средней температуры происходит более быстрыми темпами. Эксперт отметил, что средняя температура летом в Москве за последние десятилетия выросла на 1,5 — 2 градуса. Июнь стал таким же, как раньше июль.

Климатолог заявил, что при волнах жары температура повышается на 5 — 7 градусов, а влагоёмкость вырастает в 1,5 раза. Объем пара в атмосфере увеличивается при достаточном притоке влаги. Воздух из-за этого нагревается и расширяется, поэтому возникают такие явления.

Он рассказал, что обычно экстремальные климатические явления возникают, когда прогретый влажный воздух начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс. По его словам, в Москву этот холодный воздух приходит из Арктики. Семенов отметил, что июнь стал по температуре как июль, а на севере уже весна. В Арктике активно тает лед. Вторжения холодных масс создают контраст температур, который больше силен в мае — июне, пояснил он.

«Примерно это мы сегодня и будем наблюдать. Возможно, смерчей мы избежим, потому вероятность того, что в Москве это случится есть, но все-таки она не такая большая», — рассказал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Общественной Службе Новостей.

Специалист указал, что изменения климата средней полосы России последние десятилетия будут такими же. Температура будет увеличиваться. Волны жары будут сильнее нагревать воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами. Это будет создавать больше экстремальных шквалов, ливней и градов.

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#ветер
#воздух
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У школы в Егорьевске провели ямочный ремонт
20 июня 2024, 17:26

Фото: Юлия Андросова

Асфальтовое покрытие отремонтировали во дворе рядом со школой №12 в Егорьевске, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«В ходе ремонта рабочие полностью сняли старый асфальт, подготовили поверхность и уложили новое покрытие», — говорится в сообщении.
О планах по дальнейшему проведению ямочного ремонта на территории округа Егорьевск рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Олег Лобков.

«В рамках первой волны ремонтных работ в округе планируется устранить 24 тысячи 136 квадратных метров дорожных дефектов. Ремонт уже завершён рядом с домами №№23 и 25 по Профсоюзной улице, у домов №№40 и 41 в 1-м микрорайоне и у домов №6 и №16 в 6-м микрорайоне», — сказал Лобков.
Всего во дворах Московской области с начала мая устранили более 2 тысяч ям.

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#егорьевск
#ямочный ремонт
#дворы
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Студент из Павловского Посада выиграл Чемпионат по профессиональному мастерству
20 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа

Студент техникума Павловского Посада одержал победу на Чемпионате по профессиональному мастерству. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа.
Студент Павлово-Посадского техникума Станислав Ермаков добился выдающегося успеха, заняв первое место на Итоговом межрегиональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Станислав блестяще выполнил задания по монтажу, коммутации, программированию установки и цифровому проектированию. Чемпионат проводился для выявления и поддержки талантливых специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Он проходил на базе «Сургутского политехнического колледжа» в городе Сургуте», — поделились в пресс-службе.

Конкурсные задания включали в себя монтаж, коммутацию, программирование установок, а также разработку цифрового проекта установки. Они требовали от участников не только глубоких теоретических знаний, но и практического опыта в этих областях.

Успешное выполнение сложных технических задач и профессиональное цифровое проектирование позволили Станиславу обогнать других участников чемпионата

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#студент
#программирование
#чемпионат
#павловский посад
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Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку
20 июня 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» во время своего отпуска вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
19 июня в районе деревни Барканово Сергиево-Посадского городского округа спасатель 233-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» помог выбраться из леса заблудившейся девочке.

Вчером в службу спасения «Система-112» позвонила 15-летняя девочка. Она отправилась на прогулку в лес, надеясь на навигатор в телефоне. Однако батарея телефона быстро разрядилась, и девочка запаниковала, не зная, как выйти из леса. Тем не менее, она смогла взять себя в руки и позвонила спасателям до того, как телефон полностью разрядился.

«Спасатели ПСЧ-233 выехали в район поиска. К ним присоединился их коллега Александр Дулов, который в это время был в отпуске, но, увидев сообщение о потерявшейся девочке в рабочем чате, решил помочь. Специалисты дежурной смены на служебной машине начали прочёсывать лес, работая на отклик. В это же время спасатель Дулов на личном квадроцикле отправился вглубь леса», — поделился замначальника Сергей Шумов.

Спустя 45 минут мужчина нашёл девочку и благополучно вывез её из леса на своём квадроцикле. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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#мужчина
#девочка
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Воробьёв навестил детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново»
20 июня 2024, 17:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в гости к детям участников спецоперации, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Нынешним летом этот лагерь, как и в прошлом году, бесплатно принимает более 3 тысяч ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Глава региона привёз детям клубнику и мороженое.
«Ребята, девчата, мы вам от всей души привезли сегодня подмосковную клубнику и подмосковное мороженое. Очень приятно, что вам здесь нравится. Я здесь уже второй раз. Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими. Там мы знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, ждали, когда родители в выходной день привезут что-нибудь вкусненькое. С седьмого класса были спортивные лагеря, где мы много бегали, профессионально занимались спортом», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил за работу педагогов и вожатых.
«Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за родных. Вы помогаете находить им ответы на вопросы», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Летние смены в лагере «Литвиново» для детей участников СВО набирают второй год подряд. В этот раз их шесть – по 14 дней. Каждая соберёт по 500 ребят.
«Здесь очень круто! Я уже успел найти в лагере новых друзей. Мы вместе занимаемся спортом, посещаем интересные кружки, мастер-классы по моделированию. А сегодня вечером у нас дискотека, которую мы очень ждём», – поделился впечатлениями 13-летний Егор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Некоторые ребята отдыхают в лагере уже второе лето, в том числе Яна из Лобни.
«Мы приехали сюда с братом. Я в «Литвинове» второй раз. Здесь классная атмосфера. Очень нравится посещать кружки, дискотеки. Сейчас мы в отряде готовим разные номера, будем выступать в конце смены. Наш отец уже два года на СВО. Приезжает домой каждые полгода на две недели. Конечно, очень ждём его и переживаем», - рассказала Яна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

15 июня в лагере стартовала Патриотическая смена. Для ребят подготовлены встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, экскурсии.
«Этим летом лагерь полностью работает для детей, родители которых либо уже вернулись из зоны спецоперации, либо находятся там. К ребятам приезжают в гости известные люди. Например, вчера творческий вечер провёл поэт-песенник Григорий Гладков. В штате, помимо педагогического состава и вожатых, работают психологи, которые при необходимости помогают ребятам справиться с той или иной ситуацией», – рассказал директор детского оздоровительного лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня в гости к ребятам также приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
«Мы постоянно сотрудничаем с детским лагерем «Литвиново». Они наши друзья, мы их курируем. Всегда с удовольствием приезжаем, рады видеть детей, стараемся помочь им определиться в жизни, отвечаем на вопросы. В основном ребят интересует, как лётчики переносят перегрузки, как мы пришли в профессию», – рассказал старший лётчик авиационного звена авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» Валерий Соков.
Лётчики поблагодарили губернатора за помощь бойцам, которые выполняют задачи на СВО.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребята поинтересовались у Андрея Воробьёва, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой у него любимый вид спорта. Некоторые просили совета, как выбрать профессию по душе.
«Самое большое достижение каждого из нас – стать порядочным человеком. Дмитрий Владимирович Еремейцев, например, очень любит детей, занимается воспитанием и организацией отдыха. Кто-то лечит, спасает людей. Вчера мы были в Коломне, где специалисты делают протезы и помогают раненым. Им нравится работа, потому что они понимают, что приносят пользу», – сказал губернатор.
На вопрос ребят, о чем он мечтает, Воробьёв ответил: «У всех нас сейчас одна мечта – чтобы мы победили, чтобы был мир!».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лагере дети занимаются творчеством, играют в теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и мини-гольф, бильярд, боулинг, плавают в бассейне, катаются на роликах и встречаются с интересными людьми.

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