Стартовал прием заявок на отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

В Подмосковье стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году к участникам из Подмосковья присоединились конкурсанты из других регионов страны.



«В семи колледжах собрались 276 участников из 25 субъектов Российской Федерации. Студенты будут соревноваться в 19 компетенциях. Первые соревнования уже начались в колледжах «Энергия», «Московия», Дмитровском и Можайском техникумах, Звенигородском филиале Красногорского колледжа и техникуме имени С. П. Королёва», — поделились в министерстве.









Финалисты отборочного этапа представят свои регионы на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдёт в Москве в октябре.





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