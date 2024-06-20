Стартовал прием заявок на отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году к участникам из Подмосковья присоединились конкурсанты из других регионов страны.
«В семи колледжах собрались 276 участников из 25 субъектов Российской Федерации. Студенты будут соревноваться в 19 компетенциях. Первые соревнования уже начались в колледжах «Энергия», «Московия», Дмитровском и Можайском техникумах, Звенигородском филиале Красногорского колледжа и техникуме имени С. П. Королёва», — поделились в министерстве.
Финалисты отборочного этапа представят свои регионы на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдёт в Москве в октябре.
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