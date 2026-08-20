Стартовал прием заявок на участие в экспедиции «Диагория»
Социально-гуманитарная экспедиция «Дигория» пройдет в России с 28 сентября по 2 октября. Регистрация на нее открыта с 17 по 31 августа на цифровой платформе «Россия — страна возможностей».
Мероприятие представляет собой научно-практический проект, который направлен на формирование образа будущего страны через осмысление трех взаимосвязанных измерений: человека, общества и государства. Его организаторами стали Экспертный институт социальных исследований при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Маршрут экспедиции пройдет на водном транспорте по городам: Москва — Углич — Ярославль — Дубна — Москва. Программа мероприятия включает лекции, панельные дискуссии и обсуждения с участием выдающихся отечественных ученых, а также культурно-экскурсионная часть в городах по пути следования.
Участниками экспедиции на конкурсной основе могут стать российские исследователи в возрасте от 25 до 40 лет, завершившие обучение по программам магистратуры или аспирантуры либо имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по социально-гуманитарным направлениям. Подать заявку на участие можно по ссылке.
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