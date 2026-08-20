«10 литров на метр»: Москвичей предупредили о мощном дожде вечером 20 августа
Синоптик Тишковец: вечером и ночью Москву накроет сильный дождь
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде в столице вечером и ночью.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», синоптик ожидает ухудшения погодных условий уже вечером 20 августа.
По расчётам Тишковца, дождь начнётся после 20:00–21:00 мск. Осадки усилятся к полуночи и продолжат идти до утра 21 августа.
«В предстоящую ночь на Москву прольётся 10 литров дождевой воды на 1 кв. м!» — подчеркнул он.Такое количество осадков может привести к образованию локальных луж на проезжей части и тротуарах и повлиять на видимость на дорогах.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, будет ли в Москве бабье лето. Она отметила, что этот период наступает не каждый год.