«10 литров на метр»: Москвичей предупредили о мощном дожде вечером 20 августа

20 августа 2026, 13:41

Синоптик Тишковец: вечером и ночью Москву накроет сильный дождь

Фото: Istock/Doctor_bass

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде в столице вечером и ночью.





Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», синоптик ожидает ухудшения погодных условий уже вечером 20 августа.



По расчётам Тишковца, дождь начнётся после 20:00–21:00 мск. Осадки усилятся к полуночи и продолжат идти до утра 21 августа.

«В предстоящую ночь на Москву прольётся 10 литров дождевой воды на 1 кв. м!» — подчеркнул он.