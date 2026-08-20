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«10 литров на метр»: Москвичей предупредили о мощном дожде вечером 20 августа

Синоптик Тишковец: вечером и ночью Москву накроет сильный дождь
Фото: Istock/Doctor_bass

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде в столице вечером и ночью.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», синоптик ожидает ухудшения погодных условий уже вечером 20 августа.

По расчётам Тишковца, дождь начнётся после 20:00–21:00 мск. Осадки усилятся к полуночи и продолжат идти до утра 21 августа.

«В предстоящую ночь на Москву прольётся 10 литров дождевой воды на 1 кв. м!» — подчеркнул он.
Такое количество осадков может привести к образованию локальных луж на проезжей части и тротуарах и повлиять на видимость на дорогах.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, будет ли в Москве бабье лето. Она отметила, что этот период наступает не каждый год.

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Ольга Щелокова

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