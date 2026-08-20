В ОЭЗ «Дубна» до конца года запустят новый фармацевтический завод

20 августа 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Компания «Аргументум Фарма» завершает оснащение нового фармацевтического предприятия на площадке особой экономической зоны «Дубна». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Объект будет готов к сдаче и вводу в эксплуатацию до конца года. Сейчас на предприятии подготовили производственные помещения, идут работы по закупке и пусконаладке оборудования.



На предприятии уже установили высокотехнологичные линии розлива и упаковки лекарств. Наполнение флаконов, ампул и шприцев будет выполняться автоматически, что исключит влияние человеческого фактора.

«Первым лекарственным средством, которое начнёт выпускать новый фармзавод в ОЭЗ «Дубна», станет препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Компания будет специализироваться на выпуске препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых. Объём инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. На предприятии создадут около 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.