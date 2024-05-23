Стартовал прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор»

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Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий» открыли прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор».
Цель данной программы заключается в развитии у ее участников рационализаторских компетенций. «Рационализатор» предлагает возможность выбрать обучение по одному из трех треков: подготовка проектных рационализаторских команд, интенсив с практическими подходами при реализации рационализаторской деятельности, формирование рационализаторского мышления.
Отмечается, что одной из особенностей данной программы является онлайн-обучение. Стоимость участия в «Рационализаторе» компенсирует государство.
Подать заявку на участие необходимо до 15 июня этого года через электронную почту: mp@rt-academy.ru. Узнать подробнее о программе можно на сайте.
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Отмечается, что одной из особенностей данной программы является онлайн-обучение. Стоимость участия в «Рационализаторе» компенсирует государство.
Подать заявку на участие необходимо до 15 июня этого года через электронную почту: mp@rt-academy.ru. Узнать подробнее о программе можно на сайте.
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Екатерина Коршунова