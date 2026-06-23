В Госдуме провели форум «Сила влияния»

23 июня 2026, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме 19 июня провели форум общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния», где наградили известных спортсменов, благотворителей и общественных деятелей за вклад в решение социальных проблем и поддержку важных инициатив.





Среди лауреатов также оказалась главный редактор «Московского журнала», входящий в медиахолдинг «Вечерняя Москва», Анна Грушина, которая часто ездит в зону спецоперации в качестве историка в составе «Агитбригады». Она стала победителем в номинации «За сохранение исторической правды, научное осмысление, культурное возрождение и гуманитарную поддержку приграничных территорий России».





«У наших воинов возникла необходимость слушать историков. Безусловно, у них вовсе не было сомнений в правоте дела. Но им хотелось как можно больше узнать про историю донбасского края, Новороссии. Ведь раньше в школах про это особо не рассказывали», — отметила Грушина.