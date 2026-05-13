Стартовал Всероссийский журналистский конкурс «Реставрация памяти» — 2026
В 2026 году Фонд Андрея Первозванного запускает Всероссийский журналистский конкурс «Реставрация памяти». Организаторы посвящают конкурс сохранению культурного и исторического наследия малых городов и сёл России.
По планам фонда журналисты региональных и местных СМИ расскажут о людях, инициативах и проектах, которые сохраняют культурное наследие. Конкурс преследует две ключевые цели: распространять достоверную информацию об истории регионов России и поощрять волонтёрскую активность среди местных жителей.
Помимо основных номинаций жюри отметит лучшие публикации и сюжеты, которые привлекут внимание общественности к проблемам заброшенных усадеб, храмов и старинных зданий. Фонд Андрея Первозванного разместил подробные правила участия, список номинаций и сроки подачи заявок на официальном сайте.
