Стартовал приём работ на молодёжный конкурс «Вместе против коррупции!»
В 2026 году стартовал Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проведение этого конкурса по поручению Генерального прокурора.
С 1 мая по 1 октября 2026 года сайт конкурса принимает конкурсные работы — антикоррупционные плакаты и видеоролики. По ссылке размещены правила проведения конкурса, которые устанавливают условия участия и критерии оценки работ. Конкурс включает три номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».
Участники соревнуются в двух возрастных группах: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Организаторы будут оценивать работы на соответствие правилам конкурса, проверять достоверность персональных данных, соблюдение ограничений по информационному содержанию, отсутствие плагиата и использования искусственного интеллекта при создании материалов.
Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призёров приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.
