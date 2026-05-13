В Подмосковье отметят День Евразийского экономического союза
Ежегодно 29 мая страны-участницы ЕАЭС отмечают общий праздник — День Евразийского экономического союза. В этот день в 2014 году президенты России, Беларуси и Казахстана подписали исторический Договор о создании организации. Документ вступил в силу 1 января 2015 года.
ЕАЭС объединяет пять государств: Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. В Союзе проживает 185,5 млн человек. ВВП составляет 2,6 трлн долларов, промышленное производство — 1,6 трлн долларов, сельхозпродукция — 132 млрд долларов, инвестиции — 487 млрд долларов.
За 10 лет страны создали общий внутренний рынок и таможенное пространство, обеспечили единое техническое, тарифное и нетарифное регулирование, ведут согласованную политику в энергетике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и цифровизации. День ЕАЭС символизирует единство и сплочённость стран-участниц и способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества.
Читайте также: