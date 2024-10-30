В Подмосковье с начала года выдали более 55 тыс. градпланов для проектирования

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Московской области за 10 месяцев 2024 года выдали 56 тыс. градостроительных планов земельных участков для проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«ГПЗУ – обязательный документом для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Градплан содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях участка. За 10 месяцев этого года для целей проектирования в Подмосковье выдано 56 тысяч градпланов, больше трети из них – под объекты нежилого назначения», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Суммарное количество выданных документов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 35%: к концу октября 2023-го была выдана 41 тыс. ГПЗУ.
Как отметили в ведомстве, услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг.
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