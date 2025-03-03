Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Aleshinskaya
Шестой международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проводит Интернациональный союз женщин (ИСЖ) под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приём заявок на участие начался 1 марта, сообщает пресс-служба ИСЖ.
«В этом году конкурс проводится по трём номинациями: фотоконкурс, национальные танцы и колыбельная на родном языке», — говорится в сообщении.Отмечается, что на конкурсных фотоработах могут быть запечатлены не только мама и дети, но и другие члены семьи — без ограничений, а номинации «Национальные танцы» могут участвовать как сольные танцоры, так и коллективы.
Заявки на участие принимаются до 25 сентября, участие бесплатное. Результаты будут объявлены 25 октября. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.
Читайте также:
Подмосковье приглашают к участию во Всероссийской неделе детской книги
Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»
Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате
Лев Каштанов