Тхэквондисты из Лобни стали призёрами всероссийского турнира

28 апреля 2026, 10:02

Две серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники лобненской спортшколы «Центр-Восток» на всероссийском турнире «Кубок Рязанского кремля». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Всего в соревнованиях, которые проходили в Рязани 24-27 апреля, приняли участие около двух тысяч спортсменов из 50 российских регионов.





«Серебряные медали в своих категориях выиграли Вероника Евдакова и Сервер Абдураманов. Кроме того, Вероника выполнила норматив кандидата в мастера спорта», — говорится в сообщении.