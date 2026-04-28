Тхэквондисты из Лобни стали призёрами всероссийского турнира
Две серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники лобненской спортшколы «Центр-Восток» на всероссийском турнире «Кубок Рязанского кремля». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Всего в соревнованиях, которые проходили в Рязани 24-27 апреля, приняли участие около двух тысяч спортсменов из 50 российских регионов.
«Серебряные медали в своих категориях выиграли Вероника Евдакова и Сервер Абдураманов. Кроме того, Вероника выполнила норматив кандидата в мастера спорта», — говорится в сообщении.Третье место заняли Дени Сатуев и Вероника Макеева. А ещё один ученик «Центр-Востока» — Денис Ким — выполнил норматив первого разряда.
В администрации спортшколы ребят поздравили с удачным выступлением и пожелали дальнейших успехов и побед.