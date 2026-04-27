Школьник из Химок стал победителем Всероссийской викторины юных физиков

27 апреля 2026, 22:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Российской академии наук торжественно наградили победителей и призёров VI Всероссийской викторины юных физиков. По итогам конкурсного отбора 2025 года лауреатами стали семь участников, работы которых получили высшую оценку жюри. Среди них – школьник из Химок Георгий Борисов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Особенность викторины заключалась в её междисциплинарном характере. Вопросы, составленные учёными академии, требовали не простого знания формул, а погружения в материал на стыке физики, химии, астрономии, биологии и информатики.

«В вопросах очень много интересных разделов. Практически вся современная повестка нашла в них отражение», – заявил вице-президент РАН, академик Владислав Панченко, который провёл награждение.