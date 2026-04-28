В Павловском Посаде наградили победителей Х кинофестиваля «17 мгновений»

28 апреля 2026, 10:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Награждение победителей Х международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова состоялось в Павловском Посаде в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Организаторы фестиваля поблагодарили за поддержку дочь Вячеслава Тихонова Анну, а также губернатора Московской области Андрея Воробьёва, региональное министерство культуры и туризма и депутатов.





«Гран-при фестиваля получил полнометражный фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссёра Андрея Зайцева. Приз «За лучшую режиссёрскую работу» имени Татьяны Лиозновой получил режиссёр сериала «Константинополь» Сергей Чекалов, лучшим сценарием признали работу Максима Беспалова и Василия Шевцова над сериалом «Победа», а приз «За лучшую операторскую работу» получил Тим Лобов за фильм «Семейное счастье», — говорится в сообщении.