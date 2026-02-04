В подмосковном турнире пожарных приняли участие 120 человек
120 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Подмосковья стали участниками соревнований на Кубок Главного управления МЧС России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Турнир состоялся 3 февраля в Павловском Посаде.
«Соревнования проходили в двух дисциплинах: преодоление стометровой полосы препятствий и подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа», — говорится в сообщении.Победу в обеих дисциплинах одержал работник пожарно-спасательного отряда (ПСО) №1 Александр Велегурин. Призовые места также заняли Александр Гришаков (ПСО №16), Александр Яблонский (ПСО №14) и Дмитрий Анисимов из территориальной службы пожаротушения Московской области (СПТ).
В командном зачёте победили сотрудники СПТ, серебро завоевал ПСО №14, а бронзу — ПСО №16.