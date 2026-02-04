Достижения.рф

«Флагманы образования» открыли предварительную регистрацию для Подмосковья

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Предварительную регистрацию на участие в новом сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыли для жителей всех российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.



Присоединиться «Флагманам образования» могут студенты, старшеклассники, педагоги и управленцы.

«Участники, прошедшие предварительную регистрацию, получат доступ к цифровым сервисам проекта — «Каталогу возможностей», где собрана вся информация по стажировкам, конкурсам, форумам, грантам и прочим возможностям для профессионального развития, и «Библиотеке контента»: образовательным кейсам, курсам от ведущих экспертов и аналитике», — говорится в сообщении.
Подать заявку на предварительную регистрацию можно по ссылке.
Лев Каштанов

