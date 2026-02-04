Елизавета Кузина из Подмосковья победила на Кубке России по прыжкам в воду
Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта Елизавета Кузина завоевала золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир стартовал в Саратове 30 января и продлится до 6 февраля.
«Елизавета Кузина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в соревнованиях среди женщин по прыжкам с метрового трамплина. Второе место заняла представительница Свердловской области, а третье — спортсменка из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Всего в Кубке России по прыжкам в воду принимают участие более 150 атлетов из разных российских регионов. Награды разыгрывают в индивидуальных, а также в смешанных и синхронных прыжках с трамплинов и вышки.