Елизавета Кузина из Подмосковья победила на Кубке России по прыжкам в воду

04 февраля 2026, 11:39

Елизавета Кузина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта Елизавета Кузина завоевала золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир стартовал в Саратове 30 января и продлится до 6 февраля.





«Елизавета Кузина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в соревнованиях среди женщин по прыжкам с метрового трамплина. Второе место заняла представительница Свердловской области, а третье — спортсменка из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.