Стартовал приём заявок на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России»
Федеральное агентство по делам национальностей приглашает музеи, образовательные организации, НКО и инициативные группы к участию в V Всероссийском конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России». Организаторы принимают заявки до 20 сентября 2026 года.
Мероприятие популяризирует народную культуру, сохраняет культурное наследие и развивает современные форматы этнопроектов. Для участия нужно подготовить видеоролик с виртуальной экскурсией длительностью до 10 минут и подать заявку через электронную форму.
Конкурс включает номинации: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший проект НКО или бюджетной организации», «Лучший проект инициативной группы», и специальные номинации, среди которых «Единство народов России» и «Лучший молодёжный этнопроект».
Лучшие работы организаторы разместят на видеоканале «Ресурсная среда» и порекомендуют для трансляции в СМИ. Победителей пригласят на итоговые мероприятия в Москве и наградят дипломами и призами. Подробности и форма заявки — на сайте.
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